У росії дефіцит ракет для С-300: Україна цілеспрямовано вибиває залишки ППО рф

За останні кілька місяців Україна знищила або завдала ударів по великій кількості систем ППО на окупованих територіях.

У росії закінчується запас одного з ключових типів протиракетних комплексів, що може сприяти нанесенню Україною більшої кількості ударів углиб території.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на українських чиновників.

За даними співрозмовників видання, у рф спостерігається нестача ракет РМ-48У для систем ППО С-300ПМ та С-400. За оцінками української розвідки, у 2025 році рф мала у розпорядженні понад 400 таких ракет, однак у 2026 році їхня кількість суттєво скоротилася.

Традиційно системи С-300 використовувалися виключно для протиповітряної оборони, але останнім часом російські військові перепрофілювали їх для ударів по Україні, змінюючи траєкторію польоту, щоб вони працювали як ракети "земля-земля" поряд з "Іскандерами" та "Кинжалами".

Україна цілеспрямовано посилює цей дефіцит, завдаючи ударів по системах ППО рф. "За останні кілька місяців Україна знищила або завдала ударів по великій кількості систем ППО на окупованих територіях. Багато російських ракет ППО витрачаються дуже швидко, оскільки Україна може виробляти більше безпілотників для ударів углиб, ніж росія, у деяких випадках, ракет ППО", – пояснив експерт Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Один з українських чиновників додав, що рф не вистачає ключових компонентів для виробництва ракет-перехоплювачів, зокрема головок самонаведення та модулів керування, через труднощі з отриманням таких деталей від західних і китайських виробників під санкціями. Водночас представники української розвідки зазначили, що в росії все ще залишаються інші ефективні сучасні системи ППО.