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ПОЛІТИКА

Албанія запевнила, що курорт Кушнера відповідатиме екологічним стандартам ЄС

15 червня 2026, 20:51
Албанія запевнила, що курорт Кушнера відповідатиме екологічним стандартам ЄС
Shutterstock.com
Єврокомісарка Кос: процес вступу є "найсильнішою гарантією" захисту природи Албанії.

Уряд Албанії запевнив Єврокомісію, що будівництво елітного курорту на узбережжі Адріатичного моря, яким керує фірма зятя Трампа Джареда Кушнера, відповідатиме екологічним стандартам ЄС.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Ми отримали запевнення від уряду Албанії, що буде проведено повну оцінку впливу на навколишнє середовище та що вони будуть дотримуватися європейських екологічних стандартів", – сказала Кос.

Проєкт розкішного курорту вартістю понад 1,4 млрд євро компанії Кушнера Affinity Partners останніми тижнями спровокував масові протести в країні через загрозу екологічно захищеній території на узбережжі. Минулого тижня Єврокомісія закликала Тирану вжити негайних заходів для забезпечення відповідності екологічному законодавству ЄС.

Кос наголосила, що процес вступу є важливим важелем контролю. "Цей процес є юридично та політично обов'язковим і підлягає постійному контролю. Це дає найсильнішу гарантію того, що природа та довкілля Албанії будуть захищені відповідно до європейських стандартів", – зазначила єврокомісарка.

Албанія вважається однією з найуспішніших країн-кандидатів у євроінтеграції після Чорногорії. Прем'єр Еді Рама заявив, що будівництво курорту триватиме попри протести.

4 червня тисячі людей вийшли на вулиці Тирани проти будівництва. Протести переросли у ширший опір окремим аспектам 13-річного правління Рами.

протестиАлбаніяЄвросоюзДжаред Кушнер

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