Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна закликає ЄС до створення спільної системи ППО проти балістичних загроз

15 червня 2026, 18:55
Україна закликає ЄС до створення спільної системи ППО проти балістичних загроз
МЗС України
Глава МЗС також поінформував міністрів про наслідки масованого удару росії по Україні у ніч проти 15 червня.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової російської атаки закликав європейських партнерів працювати над протибалістичною обороною континенту та посилити Україну засобами ППО.

 Про це він заявив у виступі на Раді ЄС у закордонних справах.

"Стратегічно нам потрібен європейський протибалістичний щит. Йдеться про безпеку Європи та її стратегічну автономію", – наголосив Сибіга, закликавши партнерів знайти будь-які можливості для забезпечення України цими засобами.

Глава МЗС також поінформував міністрів про наслідки масованого удару росії по Україні у ніч проти 15 червня: у Києві загинули щонайменше 4 людини, майже 30 отримали поранення, постраждав комплекс Києво-Печерської лаври.

Сибіга подякував ЄС за схвалення нового санкційного пакета проти росії та прокоментував заяву путіна про нібито готовність зустрітися із Зеленським у москві. Міністр назвав це "черговим знущанням з мирних зусиль". "Президент Зеленський готовий до зустрічі для досягнення реального прогресу. Нині необхідний об'єднаний тиск на росію, щоб забезпечити проведення такої зустрічі", – додав він.

Рада ЄвропиЄвросоюзППОросія загрозаАндрій Сибіга

Останні матеріали

Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Політика
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Переклад iPress – 15 червня 2026, 17:02
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється