Україна закликає ЄС до створення спільної системи ППО проти балістичних загроз

Глава МЗС також поінформував міністрів про наслідки масованого удару росії по Україні у ніч проти 15 червня.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової російської атаки закликав європейських партнерів працювати над протибалістичною обороною континенту та посилити Україну засобами ППО.

Про це він заявив у виступі на Раді ЄС у закордонних справах.

"Стратегічно нам потрібен європейський протибалістичний щит. Йдеться про безпеку Європи та її стратегічну автономію", – наголосив Сибіга, закликавши партнерів знайти будь-які можливості для забезпечення України цими засобами.

Глава МЗС також поінформував міністрів про наслідки масованого удару росії по Україні у ніч проти 15 червня: у Києві загинули щонайменше 4 людини, майже 30 отримали поранення, постраждав комплекс Києво-Печерської лаври.

Сибіга подякував ЄС за схвалення нового санкційного пакета проти росії та прокоментував заяву путіна про нібито готовність зустрітися із Зеленським у москві. Міністр назвав це "черговим знущанням з мирних зусиль". "Президент Зеленський готовий до зустрічі для досягнення реального прогресу. Нині необхідний об'єднаний тиск на росію, щоб забезпечити проведення такої зустрічі", – додав він.