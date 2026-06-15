Україна закликає ЄС до створення спільної системи ППО проти балістичних загроз
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової російської атаки закликав європейських партнерів працювати над протибалістичною обороною континенту та посилити Україну засобами ППО.
Про це він заявив у виступі на Раді ЄС у закордонних справах.
"Стратегічно нам потрібен європейський протибалістичний щит. Йдеться про безпеку Європи та її стратегічну автономію", – наголосив Сибіга, закликавши партнерів знайти будь-які можливості для забезпечення України цими засобами.
Глава МЗС також поінформував міністрів про наслідки масованого удару росії по Україні у ніч проти 15 червня: у Києві загинули щонайменше 4 людини, майже 30 отримали поранення, постраждав комплекс Києво-Печерської лаври.
Сибіга подякував ЄС за схвалення нового санкційного пакета проти росії та прокоментував заяву путіна про нібито готовність зустрітися із Зеленським у москві. Міністр назвав це "черговим знущанням з мирних зусиль". "Президент Зеленський готовий до зустрічі для досягнення реального прогресу. Нині необхідний об'єднаний тиск на росію, щоб забезпечити проведення такої зустрічі", – додав він.