Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29

Польща розглядає передачу літаків в обмін на доступ до українських розробок у сфері дронів.

Польща поки що не передала Україні винищувачі МіГ-29, оскільки тривають переговори про можливий обмін на українські безпілотні технології.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик в інтерв’ю Radio ZET.

За його словами, між Варшавою та Києвом досягнуто попередніх домовленостей щодо обміну: Польща розглядає передачу літаків в обмін на доступ до українських розробок у сфері дронів.

"Триває діалог між Польщею та Україною… ми хотіли б також мати змогу користуватися цими українськими можливостями і, звісно, передамо обладнання Україні, якщо ця справа буде домовлена. У цій справі нічого не змінилося, але вона не була вирішена", – зазначив Томчик.

У Міноборони Польщі раніше також наголошували, що переговори стосуються не лише компенсації за можливу передачу МіГ-29, а й спільного розвитку оборонних технологій у сфері безпілотних систем та ракетного озброєння.

В угоді про безпекову співпрацю між Україною та Польщею, підписаній у липні 2024 року, передбачено розгляд можливості передачі ескадрильї МіГ-29 за умови збереження обороноздатності Польщі.