Американський F-35 екстрено сів на базі Близького Сходу

19 березня 2026, 19:31
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Ймовірно, його уразив іранський вогонь.
Американський винищувач F-35 здійснив екстрену посадку на авіабазі США на Близькому Сході.  
 
Про це пише CNN із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.
 
Речник Центрального командування США (CENTCOM) капітан Тім Хокінс заявив, що літак "виконував бойове завдання над Іраном", коли був змушений здійснити екстрену посадку. 
 
"Літак безпечно приземлився, а стан пілота стабільний. Цей інцидент розслідується", — додав він.
 
Однак, за словами джерел CNN, літак було уражено іранським вогнем — вперше з початку війни проти Ірану наприкінці лютого. До того США вже втрачали свої літаки: на початку операції одразу кілька американських військових літаків розбилися в Кувейті.
 
Як потім розповіли в CENTCOM, винищувачі F-15E Strike Eagles, що мали підтримувати операцію "Епічна лють" щодо Ірану, було уражено "дружнім вогнем" кувейтської протиповітряної оборони.

 

