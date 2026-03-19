Американський F-35 екстрено сів на базі Близького Сходу
19 березня 2026, 19:31
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Ймовірно, його уразив іранський вогонь.
Американський винищувач F-35 здійснив екстрену посадку на авіабазі США на Близькому Сході.
Про це пише CNN із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.
Речник Центрального командування США (CENTCOM) капітан Тім Хокінс заявив, що літак "виконував бойове завдання над Іраном", коли був змушений здійснити екстрену посадку.
"Літак безпечно приземлився, а стан пілота стабільний. Цей інцидент розслідується", — додав він.
Однак, за словами джерел CNN, літак було уражено іранським вогнем — вперше з початку війни проти Ірану наприкінці лютого. До того США вже втрачали свої літаки: на початку операції одразу кілька американських військових літаків розбилися в Кувейті.
Як потім розповіли в CENTCOM, винищувачі F-15E Strike Eagles, що мали підтримувати операцію "Епічна лють" щодо Ірану, було уражено "дружнім вогнем" кувейтської протиповітряної оборони.