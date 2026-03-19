Американський F-35 екстрено сів на базі Близького Сходу

Американський винищувач F-35 здійснив екстрену посадку на авіабазі США на Близькому Сході.

Речник Центрального командування США (CENTCOM) капітан Тім Хокінс заявив, що літак "виконував бойове завдання над Іраном", коли був змушений здійснити екстрену посадку.

"Літак безпечно приземлився, а стан пілота стабільний. Цей інцидент розслідується", — додав він.

Однак, за словами джерел CNN, літак було уражено іранським вогнем — вперше з початку війни проти Ірану наприкінці лютого. До того США вже втрачали свої літаки: на початку операції одразу кілька американських військових літаків розбилися в Кувейті.