Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії

19 березня 2026, 16:35
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Це перше цього року порушення повітряного кордону Естонії літальним апаратом Російської Федерації.
У середу, 18 березня, у другій половині дня в районі острова Вайндлоо в повітряний простір Естонії без дозволу увійшов російський винищувач Су-30, який перебував там близько хвилини.
 
Про це повідомляє естонський телерадіомовник ERR.
 
На порушення повітряного кордону відреагував підрозділ ВПС Італії, дислокований в Емарі в межах місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії, повідомив Генштаб Сил оборони Естонії.
 
У літака був відсутній план польоту та двосторонній радіозв’язок з естонською службою авіаційного руху.
 
Міністерство закордонних справ Естонії у четвер викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії, щоб висловити протест і вручити ноту у зв’язку з порушенням повітряного простору.

 

