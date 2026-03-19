Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії

Це перше цього року порушення повітряного кордону Естонії літальним апаратом Російської Федерації.

У середу, 18 березня, у другій половині дня в районі острова Вайндлоо в повітряний простір Естонії без дозволу увійшов російський винищувач Су-30, який перебував там близько хвилини.

Про це повідомляє естонський телерадіомовник ERR.

На порушення повітряного кордону відреагував підрозділ ВПС Італії, дислокований в Емарі в межах місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії, повідомив Генштаб Сил оборони Естонії.