Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США не відправлятимуть війська на Близький Схід

19 березня 2026, 20:35
США не відправлятимуть війська на Близький Схід
Подальші кроки Вашингтона залежатимуть від розвитку подій у регіоні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву, яка фактично ставить крапку в дискусіях про пряме військове втручання Вашингтона у війні на Близькому Сході. За його словами, Сполучені Штати не відправлятимуть свої сухопутні сили в регіон.

Про це йдеться у його коментарі, який цитує CNN.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава Білого дому фактично спростував ці припущення. Він підкреслив, що наразі не планує направляти американських військових до регіону. 
 
"Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звісно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська", – заявив Трамп. 
 
За словами президента Сполучених Штатів, Вашингтон міг би покінчити з Іраном за дві секунди, але наземної операції не буде. Дональд Трамп також повідомив, що закликав прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не атакувати нафтогазові об'єкти Ірану.
війнаІранСША

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється