США не відправлятимуть війська на Близький Схід

Подальші кроки Вашингтона залежатимуть від розвитку подій у регіоні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву, яка фактично ставить крапку в дискусіях про пряме військове втручання Вашингтона у війні на Близькому Сході. За його словами, Сполучені Штати не відправлятимуть свої сухопутні сили в регіон.

Про це йдеться у його коментарі, який цитує CNN.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава Білого дому фактично спростував ці припущення. Він підкреслив, що наразі не планує направляти американських військових до регіону.

"Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звісно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська", – заявив Трамп.

За словами президента Сполучених Штатів, Вашингтон міг би покінчити з Іраном за дві секунди, але наземної операції не буде. Дональд Трамп також повідомив, що закликав прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не атакувати нафтогазові об'єкти Ірану.