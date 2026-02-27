Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Уряд Люксембургу розкритикував масовий приїзд чоловіків з України

27 лютого 2026, 19:16
Уряд Люксембургу розкритикував масовий приїзд чоловіків з України
Фото: reuters.com
Міністр оборони країни заявила, що ситуація є суперечливою.

У Люксембурзі зростання кількості українських чоловіків призовного віку серед біженців викликало дискусії щодо військової допомоги Україні. Міністр оборони країни заявила, що ситуація є суперечливою: з одного боку, держава надає зброю для захисту Києва, а з іншого – до Люксембургу прибуває все більше молодих чоловіків, які могли б брати участь у війні.

Про це повідомляє Luxembourg Times.

Її підтримав міністр внутрішніх справ, назвавши дивним факт прибуття таких людей і закликавши до спільного рішення на рівні ЄС.

Опозиційні політики та волонтери критикують такі заяви, наголошуючи, що надання притулку є конституційним обов’язком, а не символічним жестом. Волонтери відзначають, що справжня проблема – не в українських чоловіках, а у дефіциті зброї на фронті, через який гинуть багато добровольців.

Люксембург продовжує залишатися важливим партнером України, виділивши понад 400 млн євро допомоги та очолюючи разом з Естонією ІТ-коаліцію в рамках "Рамштайну". Статус тимчасового захисту для українців у країні продовжено до березня 2027 року.

Нагадаємо, уряд Норвегії має намір посилити правила перебування для новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків з України.

