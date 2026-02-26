Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Норвегія посилить правила перебування для новоприбулих чоловіків з України

26 лютого 2026, 14:19
Фото: Главком
Найближчим часом уряд направить на громадське обговорення пропозицію, згідно з якою українські чоловіки віком 18–60 років, за окремими винятками, більше не отримуватимуть у Норвегії тимчасовий колективний захист.

Уряд Норвегії має намір посилити правила перебування для новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків з України.

Про це повідомило Міністерство юстиції країни.

Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен заявила, що імміграція до Норвегії повинна бути контрольованою, стійкою та справедливою.

"З осені 2025 року Норвегія, як і багато інших європейських країн, зазнала збільшення кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північній Європі. Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль", – оголосила міністерка.

Найближчим часом уряд направить на громадське обговорення пропозицію, згідно з якою українські чоловіки віком 18–60 років, за окремими винятками, більше не отримуватимуть у Норвегії тимчасовий колективний захист. Вони зможуть подавати заяви на притулок за загальними правилами.

Міністерка праці та інтеграції К'єрсті Стенсенг підкреслила, що країна не повинна приймати більше людей, ніж здатна інтегрувати.

"Розселення біженців є добровільним завданням для муніципалітетів. За останні роки норвезькі громади виконали величезну роботу й розселили майже 100 тисяч переміщених осіб з України. Багато муніципалітетів повідомляють про перевантаження місцевих послуг і нестачу житла", – зазначила вона.

Посилення правил стосуватиметься лише нових заявників і не впливатиме на тих, хто вже має тимчасовий колективний захист у Норвегії.

Обмеження також не поширюватимуться на чоловіків, які документально звільнені від служби або очевидно не здатні її проходити, а також на осіб, евакуйованих за програмою медичної евакуації. Передбачаються винятки і для чоловіків, які одноосібно опікуються дітьми, що прибули разом з ними або перебувають у Норвегії.

Уряд планує ухвалити зміни до Великодня з подальшим швидким набуттям ними чинності.

Наприкінці серпня 2025 року уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.

Норвегіябіженцічоловікивійна в Україні

