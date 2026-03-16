16 березня 2026, 17:29
Bloomberg: росія погодилася не залучати кенійців до війни проти України
росія погодилася припинити вербування громадян Кенії для участі у війні проти України після занепокоєння африканських країн щодо залучення їхніх громадян до конфлікту.

Про це заявив головний секретар уряду Кенії Мусалія Мудаваді під час візиту до москви, де він зустрівся з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим.

Про це інформує Bloomberg.

"Хочу чітко зазначити, що ми досягли згоди про те, що кенійців більше не будуть вербувати через Міністерство оборони", - наголосив Мудаваді.

За його словами, громадяни Кенії також більше "не матимуть права на призов та участь у спеціальних операціях".

Своєю чергою Лавров зазначив, що кенійці, які вже воюють на боці росії, служать "на добровільних засадах" відповідно до російського законодавства. Він додав, що укладені контракти передбачають можливість їх дострокового розірвання.

Занепокоєння щодо участі своїх громадян у війні висловлювали й інші африканські країни. Зокрема Південна Африка повідомляла про загибель двох своїх громадян у бойових діях, а влада Ботсвани намагається встановити долю трьох людей, яких призвали до російської армії.

У низці випадків, за даними урядів, людей вводили в оману, пропонуючи роботу в росії на цивільних посадах.

