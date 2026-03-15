Глава МЗС Кенії поїде до москви через вербування африканців до армії рф – Reuters

15 березня 2026, 20:34
росія заперечує незаконне вербування.

Наступного тижня міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді відвідає москву, аби переконати кремль припинити вербувати своїх громадян. Дипломат відчуває тиск з цього питання вдома, проте Найробі, як й інші африканські уряди, навряд чи підуть на конфронтацію з росією.

Про це пише Reuters.

Останніми тижнями повідомлялось про вербування африканців до армії росії, яка виснажена чотирма роками війни. Часто громадян країн Африки заманюють через треті країни та пропонують цивільну роботу з високою зарплатнею. 

Тенденція викликає гнів у таких країнах, як Кенія, Гана та Південна Африка. Сімʼї хочуть, щоб уряди вжили більше заходів для повернення рідних додому, але африканські уряди, побоюючись відкрито займати чиюсь сторону під час війни в Україні, уникають гніву москви. 

За словами кенійського міністра, Найробі хоче, що громадян країни припинили вербувати. Але, за його словами, він "прагматичний і реалістичний" щодо цього питання, а росія — "наддержава", з якою Кенія має давні стосунки.

Київ стверджує, що на боці росії воюють понад 1700 африканців, хоча аналітики кажуть, що ця цифра вища. Згідно зі звітом розвідувального агентства Кенії, лише громадян цієї країни було завербовано понад 1000. У лютому Гана заявила, що понад 50 ганців загинули у війні в Україні після того, як їх "заманили в бій". Тим часом РФ заперечує незаконне вербування африканців.

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква заявляв, що його країна підтримує і підтримуватиме дипломатичні відносини з росією, але "там, де громадянам Гани завдають шкоди, їх обманюють або втягують у війну, яку вони не розуміють", його уряд буде "говорити прямо і діяти". Проте, як кажуть в Reuters, більшість африканських урядів, ймовірно, займуть обережний підхід за прикладом Південної Африки.

війнаКеніявербуванняросія окупанти

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Більше публікацій

