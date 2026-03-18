Трамп намагається домовитися з путіним, щоб послабити Китай – Politico

Навіть попри співпрацю росії з Іраном, контакти між москвою і Вашингтоном тривають. США переслідують більшу мету: послабити зв'язок росії та Китаю.

Президент США Дональд Трамп не зупинить своїх спроб домовитися із російським диктатором владіміром путіним щодо війни рф проти України, оскільки розглядає це як частину ширшої стратегії стримування Китаю.

Про це повідомило Politico з посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

За даними видання, у Білому домі вважають, що якщо заохотити росію до завершення війни проти України, повернути її до економічної взаємодії із Заходом та відкрити шлях для американських інвестицій, це з часом може послабити зв’язок москви з Пекіном і змінити глобальний баланс сил не на користь Китаю.

Співрозмовник Politico в адміністрації Трампа заявив, що пошук "способу зблизитися з росією" може створити "інший баланс сил із Китаєм", який буде вигідним для США. У матеріалі зазначається, що саме цим частково пояснюється, чому команда Трампа, зокрема спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер, продовжують шукати дипломатичний прорив, попри безрезультатні переговори та погрози Вашингтона вийти з процесу.

Водночас в Україні до такої логіки ставляться скептично. Український посадовець на умовах анонімності заявив Politico, що подібні спроби вже були в минулому, але не дали результату. За його словами, і росію, і Китай об'єднує ворожість до США як символу демократії.

У статті також йдеться, що ця лінія вписується у ширшу зовнішню політику адміністрації Трампа, спрямовану на послаблення китайського впливу в різних регіонах світу. Серед таких кроків видання називає тиск на Венесуелу, Кубу, Панаму, Перу, а також дії США щодо Ірану, який є важливим постачальником нафти для Китаю.

Видання зауважує, що навіть попри повідомлення про співпрацю росії з Іраном, контакти між москвою і Вашингтоном тривають. Минулого тижня Віткофф і Кушнер зустрічалися з Кирилом Дмитрієвим, одним із ключових радників путіна. російська сторона назвала зустріч "продуктивною".

Колишні посадовці Ради нацбезпеки США, які працювали з Трампом у його перший термін, відкрито визнають: у Вашингтоні давно існує стратегічна логіка, за якою союз росії та Китаю не відповідає американським інтересам, а отже США мають шукати способи послабити або розірвати цей зв’язок.

Втім, багато експертів сумніваються, що така стратегія може спрацювати, доки при владі залишаються путін і Сі Цзіньпін.