кремль продовжить війну на виснаження – розвідка США
росія продовжуватиме війну на виснаження, поки не досягне своїх цілей, навіть під час триваючих переговорів із Україною.
Про це під час слухань у Комітеті Сенату з питань розвідки заявила директор національної розвідки США Тулсі Габбард.
За її словами, протягом останнього року москва зберігала перевагу у конфлікті, і, ймовірно, продовжить вести затяжну війну доти, доки не вважатиме свої завдання виконаними.
"Найбільша загроза з боку росії це потенційна ескалація в Україні або новий конфлікт, який може призвести до прямих сутичок, включно з можливим застосуванням ядерної зброї", - зазначила директор нацрозвідки США.
Габбард також підкреслила, що рф може кидати виклик інтересам США як військовими, так і невійськовими методами.