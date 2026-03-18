кремль продовжить війну на виснаження – розвідка США

рф не припинить бойові дії проти України, поки не досягне своїх стратегічних цілей.

росія продовжуватиме війну на виснаження, поки не досягне своїх цілей, навіть під час триваючих переговорів із Україною.

Про це під час слухань у Комітеті Сенату з питань розвідки заявила директор національної розвідки США Тулсі Габбард.

За її словами, протягом останнього року москва зберігала перевагу у конфлікті, і, ймовірно, продовжить вести затяжну війну доти, доки не вважатиме свої завдання виконаними.

"Найбільша загроза з боку росії це потенційна ескалація в Україні або новий конфлікт, який може призвести до прямих сутичок, включно з можливим застосуванням ядерної зброї", - зазначила директор нацрозвідки США.

Габбард також підкреслила, що рф може кидати виклик інтересам США як військовими, так і невійськовими методами.