США вперше стали найбільшим експортером нафти у світі

російська нафтова галузь зазнає втрат через санкційний тиск і удари по інфраструктурі.

Сполучені Штати вперше в історії стали найбільшим експортером нафти у світі, випередивши традиційних лідерів галузі – Саудівську Аравію та росію.

За даними Reuters, у травні американський експорт сирої нафти та нафтопродуктів досяг 10,5 млн барелів на добу, і США утримують перше місце вже третій місяць поспіль.

Для порівняння, росія експортувала близько 7 млн барелів на добу, а Саудівська Аравія – 5,9 млн. Ще на початку минулого року ситуація була протилежною: саудівський експорт становив понад 8 млн барелів на день, тоді як американський – лише 6,6 млн.

Аналітики пов’язують зміну розстановки сил із війнами, санкціями та перебоями у світових поставках енергоносіїв. Конфлікт навколо Ірану суттєво скоротив експорт нафти з Близького Сходу, а російська нафтова галузь зазнає втрат через санкційний тиск і удари по інфраструктурі. У результаті американські компанії активно займають звільнені ніші на світовому ринку.

За словами представниці аналітичної компанії Kpler Мішель Брухард, експорт енергоносіїв став для Вашингтона важливим інструментом впливу на міжнародній арені. Водночас посилення позицій США послаблює роль ОПЕК, яка дедалі більше втрачає можливість контролювати світові ціни на нафту.

Найбільшими покупцями американської нафти залишаються країни Європи та Азії. На тлі санкцій проти росії та Ірану ЄС отримує майже половину всього нафтового експорту США, тоді як азійські держави продовжують нарощувати закупівлі американської сировини.

Експерти зазначають, що однією з головних переваг США є гнучкість приватного нафтового сектору. На відміну від росії чи Саудівської Аравії, де обсяги видобутку значною мірою контролюються державою, американські компанії швидко реагують на зміни ринкової кон’юнктури та збільшують видобуток у періоди високих цін.

Таким чином, нафтовий бум у США кардинально змінив глобальний енергетичний ринок і перетворив країну на нового світового лідера з експорту нафти.