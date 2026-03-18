Угорський прем’єр: путін не агресор

18 березня 2026, 20:02
Фото: rferl.org/
Орбан вважає, що війна в Україні почалася через ігнорування рф під час зміни європейської безпеки.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає Владіміра путіна агресором у війні проти України. 

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу GB News.

За його словами, вторгнення було реакцією на те, що Захід змінив систему безпеки Європи без погодження з росією. 

"Ні, я так не вважаю. З погляду міжнародного права це, без сумніву, агресія росії проти України. Але питання в тому, чому Захід вирішив змінити статус України", – зазначив Орбан.

Він додав, що протягом двох десятиліть Україна була буферною зоною, але згодом на Заході почали підтримувати ідею вступу країни до НАТО та ЄС. 

За його словами, росія одразу попередила, що наближення НАТО до її кордонів призведе до війни, але ці сигнали ігнорували, і відповіддю стала воєнна агресія, пояснив угорський прем’єр.

В цей же час, Орбан готує сценарій після поразки.

 

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
