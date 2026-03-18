кремль не заробить на зростанні цін на нафту – Reuters

18 березня 2026, 18:59
кремль не заробить на зростанні цін на нафту – Reuters
Безпілотники та шторми обмежують експорт у ключові порти.

росія не може повністю скористатися зростанням світових цін на нафту, спричиненим війною на Близькому Сході, через атаки дронів на експортну інфраструктуру та несприятливі погодні умови. 

Про це пише агенція Reuters із посиланням на дані LSEG та джерела в галузі.

Хоча країни Азії, зокрема Таїланд, Індонезія та Шрі-Ланка, проявляють інтерес до російської нафти після тимчасового звільнення від санкцій США, фізичний експорт москви не встигає задовольнити зростаючий попит.

Обсяги відвантажень із ключових портів - Приморська, Усть-Луга та Новоросійськ, можуть у березні впасти до 1,7 млн барелів на добу, нижче за плановані 1,8 млн б/д. 

Так, у Новоросійську експорт знизився через регулярні атаки дронів та штормові погодні умови, що відстає від графіка на близько 10 днів.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, обсяги експорту російської нафти та нафтопродуктів у лютому впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що минулого тижня США послабили санкції проти росії

 
Росіянафта

