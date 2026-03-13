Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США послабили санкції проти росії

13 березня 2026, 08:07
Але є нюанс.

Сполучені Штати послабили санкції проти росії: видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продавати партії російської нафти та нафтопродуктів, уже завантажені на танкери.

Відповідний документ опубліковало Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Ліцензія дозволяє продавати російські вантажі, які були завантажені на судна станом на 12 березня, і діятиме до 00:01 за східним часом США 11 квітня.

Таким чином, трейдери та нафтопереробні компанії отримують приблизно один місяць, щоб завершити угоди з такими вантажами.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що рішення має тимчасовий характер.

За його словами, Міністерство фінансів надало тимчасовий дозвіл, щоб країни могли купувати російську нафту, яка вже опинилася заблокованою в морі, і таким чином збільшити доступність нафти на світовому ринку на тлі ситуації на Близькому Сході.

На його переконання, це не принесе суттєвої фінансової вигоди російському уряду. Бессент запевняє, що тимчасове зростання цін на нафту є короткостроковим явищем, яке у довгостроковій перспективі принесе "масштабну вигоду економіці США".

