У Фінляндії переконані, що агресивна риторика рф свідчить про складне становище країни
12 березня 2026, 21:33
Фото: Reuters
Зазначається, що москва негативно реагувала на заяви президента Фінляндії Александра Стубба, який у міжнародних дебатах неодноразово наголошував на суверенітеті України та покладав відповідальність за війну на росію.
росія у 2025 році стала значно агресивнішою у ставленні до Фінляндії, зокрема через підтримку України та посилення співпраці Гельсінкі з НАТО.
Про це йдеться у звіті фінського уряду.
У відповідь російська сторона використовувала сарказм і агресивну риторику, намагаючись применшити значення позиції фінського лідера. У Фінляндії також переконані, що посилення риторики Кремля може бути пов’язане зі складною внутрішньою ситуацією в росії.
Погіршення економічної ситуації в росії, наслідки війни проти України та удари по російській нафтовій інфраструктурі створюють додатковий тиск на кремль. На цьому тлі москва дедалі частіше вдається до погроз і звинувачень на адресу опонентів. У документі наголошується, що росія також активно використовує історичні наративи для внутрішньої пропаганди, а будь-які спроби їх поставити під сумнів сприймає як ворожі дії.
Також у звіті згадується, що росія регулярно представляє НАТО як загрозу. Зокрема, російська пропаганда подає військові навчання Альянсу як "активність біля російських кордонів", хоча багато з них проводяться у тих самих регіонах уже тривалий час.
"Готовність Фінляндії та інших європейських країн і заходи цивільної оборони також використовуються як доказ військової загрози з боку Заходу, хоча це звичайні заходи готовності, які жодним чином не пов'язані з військовими навчаннями", - підсумовується у звіті.