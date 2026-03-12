У Фінляндії переконані, що агресивна риторика рф свідчить про складне становище країни

Зазначається, що москва негативно реагувала на заяви президента Фінляндії Александра Стубба, який у міжнародних дебатах неодноразово наголошував на суверенітеті України та покладав відповідальність за війну на росію.

росія у 2025 році стала значно агресивнішою у ставленні до Фінляндії, зокрема через підтримку України та посилення співпраці Гельсінкі з НАТО.

Про це йдеться у звіті фінського уряду.

