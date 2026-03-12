У США стався напад на синагогу

У Вест-Блумфілді (штат Мічиган) автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, в якій також знаходиться школа. Після цього почалася пожежа, а також пролунали постріли.

Зараз на місці події перебувають співробітники відразу декількох поліцейських відомств, в тому числі держполіції штату і підрозділів близько десяти муніципалітетів.

Глава ФБР Каш Патель повідомив, що співробітники його відомства прибули до будівлі синагоги. Він зазначив, що у приміщенні діє "активний стрілець", жодних інших деталей він не навів. Американські ЗМІ також опублікували кадри, на яких видно, як з даху будівлі синагоги йде дим.