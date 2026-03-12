Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У США стався напад на синагогу

12 березня 2026, 21:07
У США стався напад на синагогу
з вільних джерел
Авто врізалося в будівлю, чути стрілянину.
У Вест-Блумфілді (штат Мічиган) автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, в якій також знаходиться школа. Після цього почалася пожежа, а також пролунали постріли.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Зараз на місці події перебувають співробітники відразу декількох поліцейських відомств, в тому числі держполіції штату і підрозділів близько десяти муніципалітетів.
 
Глава ФБР Каш Патель повідомив, що співробітники його відомства прибули до будівлі синагоги. Він зазначив, що у приміщенні діє "активний стрілець", жодних інших деталей він не навів. Американські ЗМІ також опублікували кадри, на яких видно, як з даху будівлі синагоги йде дим.
 
Губернатор штату Мічиган Гретчен Вітмер заявила, що "відстежує повідомлення" про стрільця в синагозі.
 
"Ми співпрацюємо з поліцією штату Мічиган, щоб отримати більше інформації", зазначила вона.
 
Вітмер наголосила, що "антисемітизму і насильству немає місця в Мічигані". Шериф округу Окленд Майкл Бушар заявив, що навколо єврейських установ в районі Вест-Блумфілд-Тауншип будуть посилені заходи безпеки.
 
Він зазначив, що протягом останніх двох тижнів спілкувався з іншими місцевими співробітниками правоохоронних органів з приводу потенційної загрози насильства. Через цей інцидент синагога була готова і мала охорону, яка "протидіяла загрозі".
 
Представник федеральних правоохоронних органів повідомив CNN, що нападник загинув. Зазначається, що підозрюваний мав при собі гвинтівку. Після того як автомобіль врізався в будівлю, співробітники служби безпеки відкрили вогонь, вбивши нападника.

 

