У Молдові з'явилися шахраї, які дурять українців
12 березня 2026, 19:10
Фото: ria.ru
За гроші обіцяють продовжити тимчасовий захист.
У Молдові виявили шахрайський сайт, який обіцяє українським переселенцям за гроші продовження тимчасового захисту. Уряд закликає користуватися лише офіційними сайтами й повідомляти про такі випадки поліцію.
Про це повідомили у Генеральному інспектораті з міграції.
Зазначається, що в Молдові діє шахрайський сайт, який за гроші пропонує переселенцям з України продовження тимчасового захисту. Там наголошують, що ці послуги для українців є повністю безплатними, а заявки подаються лише через офіційну платформу.
У Генінспектораті також заявили, що вже повідомили про шахрайський сайт компетентні органи й ініціювали його перевірку для подальшого блокування.
"Якщо з вами зв'язувалися особи, які вимагали гроші за отримання тимчасового захисту, або якщо ви використовували підозрілі платформи, просимо негайно повідомити про це поліцію", — йдеться в повідомленні.