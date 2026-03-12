У Молдові з'явилися шахраї, які дурять українців

За гроші обіцяють продовжити тимчасовий захист.

У Молдові виявили шахрайський сайт, який обіцяє українським переселенцям за гроші продовження тимчасового захисту. Уряд закликає користуватися лише офіційними сайтами й повідомляти про такі випадки поліцію.

Про це повідомили у Генеральному інспектораті з міграції.

Зазначається, що в Молдові діє шахрайський сайт, який за гроші пропонує переселенцям з України продовження тимчасового захисту. Там наголошують, що ці послуги для українців є повністю безплатними, а заявки подаються лише через офіційну платформу.

У Генінспектораті також заявили, що вже повідомили про шахрайський сайт компетентні органи й ініціювали його перевірку для подальшого блокування.

"Якщо з вами зв'язувалися особи, які вимагали гроші за отримання тимчасового захисту, або якщо ви використовували підозрілі платформи, просимо негайно повідомити про це поліцію", — йдеться в повідомленні.