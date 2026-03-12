Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Молдові з'явилися шахраї, які дурять українців

12 березня 2026, 19:10
У Молдові з'явилися шахраї, які дурять українців
Фото: ria.ru
За гроші обіцяють продовжити тимчасовий захист.
У Молдові виявили шахрайський сайт, який обіцяє українським переселенцям за гроші продовження тимчасового захисту. Уряд закликає користуватися лише офіційними сайтами й повідомляти про такі випадки поліцію.
 
Про це повідомили у Генеральному інспектораті з міграції.
 
Зазначається, що в Молдові діє шахрайський сайт, який за гроші пропонує переселенцям з України продовження тимчасового захисту. Там наголошують, що ці послуги для українців є повністю безплатними, а заявки подаються лише через офіційну платформу.
 
У Генінспектораті також заявили, що вже повідомили про шахрайський сайт компетентні органи й ініціювали його перевірку для подальшого блокування. 
 
"Якщо з вами зв'язувалися особи, які вимагали гроші за отримання тимчасового захисту, або якщо ви використовували підозрілі платформи, просимо негайно повідомити про це поліцію", — йдеться в повідомленні. 
війна в Україні

