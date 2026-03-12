Україна і Румунія підписали три документи, зокрема – про виробництво БпЛА на румунській території

Президент Володимир Зеленський та його румунський колега Нікушор Дан підписали документи про енергетику, оборонне виробництво та стратегічне партнерство.

Лідери двох країн підписали низку двосторонніх документів. Ідеться про рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі та заяву про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Також президенти підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією.

Окрім цього, під час брифінгу лідери заявили, що країни працюють над відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні — результати обіцяють показати вже цього літа — і почали будувати дві нові лінії електропостачання. Це, за словами глав держав, допоможе підтримати українські регіони, зокрема Чернівецьку область.

Також Зеленський розповів журналістам, що відтепер в Україні щороку 31 серпня відзначатимуть День румунської мови. Про це йдеться в указі президента від 12 березня. Таке рішення, мовляв, ухвалили для розвитку українсько-румунських відносин.