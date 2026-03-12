Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна і Румунія підписали три документи, зокрема – про виробництво БпЛА на румунській території

12 березня 2026, 17:05
Україна і Румунія підписали три документи, зокрема – про виробництво БпЛА на румунській території
Скриншот з відео
Також домовилися про побудову двох інтерконекторів.
Президент Володимир Зеленський та його румунський колега Нікушор Дан підписали документи про енергетику, оборонне виробництво та стратегічне партнерство.
 
Про це стало відомо з трансляції Офісу президента.
 
Лідери двох країн підписали низку двосторонніх документів. Ідеться про рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі та заяву про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції.
 
Також президенти підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією.
Окрім цього, під час брифінгу лідери заявили, що країни працюють над відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні — результати обіцяють показати вже цього літа — і почали будувати дві нові лінії електропостачання. Це, за словами глав держав, допоможе підтримати українські регіони, зокрема Чернівецьку область.
 
Також Зеленський розповів журналістам, що відтепер в Україні щороку 31 серпня відзначатимуть День румунської мови. Про це йдеться в указі президента від 12 березня. Таке рішення, мовляв, ухвалили для розвитку українсько-румунських відносин.

 

Румуніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється