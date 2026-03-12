Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У МПК кажуть, що "здивовані" звинуваченнями України про "систематичний тиск" на Паралімпіаді

12 березня 2026, 19:53
У МПК кажуть, що
Фото: Getty Images
Напередодні НПК України заявив про систематичний тиск на спортсменів і тренерів з боку представників МПК й Організаційного комітету Ігор.
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відреагував на звинувачення Національного паралімпійського комітету України в "систематичному тиску" на Паралімпіаді-2026.
 
Про це повідомив директор із комунікацій МПК Крейг Спенс, якого цитує Associated Press.
 
Напередодні НПК України заявив про систематичний тиск на спортсменів і тренерів з боку представників МПК й Організаційного комітету Ігор.
 
Серед прикладів там навели вимогу зняти український прапор із будинку, де проживає збірна, переривання планових зібрань української команди й заборону українській спортсменці носити сережки з написом Stop War на церемонії нагородження.
 
У МПК кажуть, що ця заява українського НПК стала для них "несподіванкою". Речник Крейг Спенс стверджує, що Комітет "не отримував жодних відгуків" від України.
 
Він окремо прокоментував випадки, на які звернув увагу український комітет. Так, вимогу до парабіатлоністки зняти сережки із надписом Stop War речник організації пояснив "правилами Ігор". Водночас вимогу зняти прапор України в МПК обіцяють додатково вивчити.
 
"Якщо подивитися навколо на стадіонах, то стає очевидним, що прапори дозволені, тому ми просто хочемо з’ясувати, чому саме ці прапори не були дозволені в цей конкретний день, про що сьогодні повідомили українці через медіа", — сказав Спенс.

 

війна в УкраїніПаралімпіада

