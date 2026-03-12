російські дипфейки у TikTok провокують конфлікт між військовими і цивільними – ЦПД

Центр протидії дезінформації зафіксував масове поширення в мережі TikTok відеороликів, створених за допомогою штучного інтелекту, які мають на меті розколоти українське суспільство.

За інформацією ЦПД, головними героїнями цих відео зазвичай стають "літні жінки", які в цинічній та провокаційній формі дають поради щодо мобілізації. Вони закликають відправляти на фронт молодь з 18 років, здавати ухилянтів правоохоронцям або навіть розлучатися з мобілізованими.

У Центрі протидії дезінфомації наголошують, що ворог маскує ці ролики під спонтанні висловлювання "простих людей", аби створити хибну ілюзію зневажливого ставлення цивільних до захисників.

Насправді ж росія проводить системну інформаційну кампанію для деморалізації українських військовослужбовців та підриву морального духу всередині країни. Для поширення контенту використовують анонімні акаунти, створені лише кілька днів тому, які часто мімікрують під патріотичні проукраїнські сторінки.

ЦПД підкреслив, що росія активно експлуатує технології ШІ, оскільки вони дозволяють швидко і дешево виробляти сотні подібних фейків для охоплення великої аудиторії.