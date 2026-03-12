Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Новий верховний лідер Ірану зробив першу заяву з моменту обрання

12 березня 2026, 16:09
Новий верховний лідер Ірану зробив першу заяву з моменту обрання
Фото: DW
Він виступив за блокаду Ормузької протоки та пообіцяв помсту.
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву з моменту обрання очільником країни. Він виступив за продовження блокади Ормузької протоки і закриття американських баз на Близькому Сході.
 
Про це пише Associated Press.
 
Так, він заявив, що Іран має продовжувати використовувати "важіль блокування Ормузької протоки", і порадив сусіднім країнам закрити американські бази, назвавши обіцяний захист США "не більш ніж брехнею".
 
За його словами, іранська війська продовжуватимуть атакувати ці бази, хоч Іран, мовляв, проводить політику "дружби" із сусідами.
 
Іранський верховний лідер також пообіцяв "помститися за кров убитих іранців", зокрема згадавши удар по школі у місті Мінаб, де загинули десятки дітей. За даними журналістів, удару завдала американська ракета Tomahawk.
 
"Щира подяка нашим хоробрим бійцям, які в той час, коли наша нація та улюблена батьківщина зазнали несправедливого нападу з боку лідерів фронту зарозумілості, своїми потужними ударами перегородили шлях ворогу та розвіяли його ілюзію щодо можливості домінувати над нашою улюбленою країною або, можливо, розділити її", — сказав Моджтаба Хаменеї.

 

Іранвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється