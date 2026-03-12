Новий верховний лідер Ірану зробив першу заяву з моменту обрання

Він виступив за блокаду Ормузької протоки та пообіцяв помсту.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву з моменту обрання очільником країни. Він виступив за продовження блокади Ормузької протоки і закриття американських баз на Близькому Сході.

Про це пише Associated Press.

Так, він заявив, що Іран має продовжувати використовувати "важіль блокування Ормузької протоки", і порадив сусіднім країнам закрити американські бази, назвавши обіцяний захист США "не більш ніж брехнею".

За його словами, іранська війська продовжуватимуть атакувати ці бази, хоч Іран, мовляв, проводить політику "дружби" із сусідами.