Новий верховний лідер Ірану зробив першу заяву з моменту обрання
12 березня 2026, 16:09
Фото: DW
Він виступив за блокаду Ормузької протоки та пообіцяв помсту.
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву з моменту обрання очільником країни. Він виступив за продовження блокади Ормузької протоки і закриття американських баз на Близькому Сході.
Про це пише Associated Press.
Так, він заявив, що Іран має продовжувати використовувати "важіль блокування Ормузької протоки", і порадив сусіднім країнам закрити американські бази, назвавши обіцяний захист США "не більш ніж брехнею".
За його словами, іранська війська продовжуватимуть атакувати ці бази, хоч Іран, мовляв, проводить політику "дружби" із сусідами.
Іранський верховний лідер також пообіцяв "помститися за кров убитих іранців", зокрема згадавши удар по школі у місті Мінаб, де загинули десятки дітей. За даними журналістів, удару завдала американська ракета Tomahawk.
"Щира подяка нашим хоробрим бійцям, які в той час, коли наша нація та улюблена батьківщина зазнали несправедливого нападу з боку лідерів фронту зарозумілості, своїми потужними ударами перегородили шлях ворогу та розвіяли його ілюзію щодо можливості домінувати над нашою улюбленою країною або, можливо, розділити її", — сказав Моджтаба Хаменеї.