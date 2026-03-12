Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща заявила про кібератаку на ядерний дослідницький центр

12 березня 2026, 14:18
Польща заявила про кібератаку на ядерний дослідницький центр
Фото: espreso.tv
Перевіряється причетність Ірану.

Польща зірвала кібератаку на свій ядерний дослідницький центр і перевіряє ознаки причетності Ірану, заявив у четвер, 12 березня, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра, кібератака на Національний центр ядерних досліджень Польщі відбулася “протягом останніх кількох днів”.

"Атака, можливо, не була масштабною, але була спроба прорвати систему безпеки, що було зупинено. Відповідні служби вже працюють", — сказав міністр, додавши, що центр захищений.

"Перші ідентифікації векторів входу, тобто тих місць, з яких (центр) був атакований, пов'язані з Іраном. Коли буде остаточна інформація і служби її перевірять, ми її підтвердимо, але є багато ознак того, що це відбулося з території Ірану", — додав він. 

Водночас, вказуючи на ознаки причетності Ірану Гавковський застеріг, що це може бути навмисною спробою введення в оману, аби приховати справжніх зловмисників,

Центр, який потрапив під кібератаку, проводить дослідження в галузі ядерної енергетики, субатомної фізики та суміжних галузей. Польща не має ядерної зброї та будує свою першу атомну електростанцію.

Польща заявляє, що стала об'єктом численних кібератак після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році. москва неодноразово заперечувала свою причетність до хакерських атак.

