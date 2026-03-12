Україна разом із Польщею евакуювала 16 українців із Близького Сходу
12 березня 2026, 16:35
Фото: МЗС України
МЗС подякувало польським колегам за організаційну підтримку, а також ЄС за координаційну роль.
11-12 березня Україна спільно з Польщею евакуювала 16 своїх громадян із регіону Близького Сходу до Варшави.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
Там розповіли, що за дорученням президента Володимира Зеленського відомство працює над гарантуванням безпечного повернення громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу на Батьківщину.
Захист прав громадян і здійснення евакуацій тримає на особистому контролі міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Цього разу українські дипломати в Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися у складній ситуації через бойові дії в регіоні.
МЗС подякувало польським колегам за організаційну підтримку, а також ЄС за координаційну роль.