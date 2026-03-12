Україна разом із Польщею евакуювала 16 українців із Близького Сходу

МЗС подякувало польським колегам за організаційну підтримку, а також ЄС за координаційну роль.

11-12 березня Україна спільно з Польщею евакуювала 16 своїх громадян із регіону Близького Сходу до Варшави.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Там розповіли, що за дорученням президента Володимира Зеленського відомство працює над гарантуванням безпечного повернення громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу на Батьківщину.

Захист прав громадян і здійснення евакуацій тримає на особистому контролі міністр закордонних справ Андрій Сибіга.