Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина домагається виключення російських олігархів Фрідмана і Усманова із санкційних списків ЄС

12 березня 2026, 17:31
Словаччина домагається виключення російських олігархів Фрідмана і Усманова із санкційних списків ЄС
Фото: dt.ua
Також хочуть врятувати ще кількох осіб.
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар офіційно підтвердив, що Братислава бере участь у дискусіях щодо виключення російських олігархів Міхаіла Фрідмана та Алішера Усманова із санкційного списку ЄС.
 
Про це передає видання Dennik N. 
 
Під час засідання парламентського єврокомітету Бланар зазначив, що подібні переговори стосуються не лише цих двох прізвищ, а цілої низки осіб, і ініціатива походить від кількох країн-членів ЄС. 
 
Як приклад доцільності перегляду обмежень Бланар навів випадок громадянина Словаччини Гамбалека, якого раніше виключили зі списків після активного лобіювання словацької дипломатії. За словами міністра, перебування Гамбалека під санкціями було "фатальною помилкою", що зруйнувала його бізнес. Теперішню готовність підтримати російських олігархів Бланар пояснює частиною солідарної політики всередині ЄС: мовляв, оскільки інші країни прислухалися до Словаччини раніше, тепер Братислава готова слухати їхні аргументи щодо наближених до путіна бізнесменів.
 
Голова опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка розкритикував таку позицію, поставивши під сумнів вигоду для словацьких громадян від захисту інтересів оточення російського диктатора. У відповідь Бланар заявив, що така взаємодія є частиною дипломатичних торгів та "конструктивної політики" між державами-членами. Водночас міністр уточнив, що дебати про продовження персональних санкцій відбуваються окремо від обговорення майбутнього 20-го пакету обмежувальних заходів ЄС проти росії.

 

Словаччинавійна в Українісанкції єс

Останні матеріали

Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється