У ЄС з'явилась альтернатива "Залізному куполу"

Французи показали систему SkyDefender.

Французький оборонний гігант Thales представив SkyDefender – інноваційну систему протиповітряної оборони, здатну виявляти балістичні ракети на рекордній відстані. Комплекс реагує на небезпеку за лічені секунди та забезпечує повний захист у всіх сферах: від суші до космосу.

Про запуск новинки компанія Thales офіційно оголосила на своєму сайті та під час спеціальної пресконференції.

Французи створили багаторівневу систему ППО, яка об’єднує датчики, радари та засоби ураження в єдину мережу під управлінням штучного інтелекту cortAIx. Система працює за принципом відкритої архітектури, а це означає повну сумісність із комплексами, які вже стоять на озброєнні різних країн. Розробники запевняють: захист став проактивним.

"SkyDefender – це інтегрована, багаторівнева, багатодоменна система протиповітряної та протиракетної оборони, яка забезпечує комплексний захист від усіх видів повітряних загроз, на суші, на морі та в космосі. SkyDefender інтегрує мережу передових датчиків та виконавчих пристроїв з універсальною системою командування та управління (C2). Завдяки своїй відкритій та модульній архітектурі вона повністю сумісна з наявними системами протиповітряної оборони", – пояснюють у компанії.

Захист розділений на своєрідні яруси. Для "ближнього бою" проти безпілотників використовують ракети LMM та зенітні гармати. До речі, ці ракети вже успішно працюють на фронті в Україні. Середню дистанцію прикриває система SAMP-T NG – вона бачить цілі на відстані до 150 кілометрів.