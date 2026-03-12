Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У ЄС з'явилась альтернатива "Залізному куполу"

12 березня 2026, 16:53
У ЄС з'явилась альтернатива
Скриншот з відео
Французи показали систему SkyDefender.
Французький оборонний гігант Thales представив SkyDefender – інноваційну систему протиповітряної оборони, здатну виявляти балістичні ракети на рекордній відстані. Комплекс реагує на небезпеку за лічені секунди та забезпечує повний захист у всіх сферах: від суші до космосу.
 
Про запуск новинки компанія Thales офіційно оголосила на своєму сайті та під час спеціальної пресконференції.
 
Французи створили багаторівневу систему ППО, яка об’єднує датчики, радари та засоби ураження в єдину мережу під управлінням штучного інтелекту cortAIx. Система працює за принципом відкритої архітектури, а це означає повну сумісність із комплексами, які вже стоять на озброєнні різних країн. Розробники запевняють: захист став проактивним.
 
"SkyDefender – це інтегрована, багаторівнева, багатодоменна система протиповітряної та протиракетної оборони, яка забезпечує комплексний захист від усіх видів повітряних загроз, на суші, на морі та в космосі. SkyDefender інтегрує мережу передових датчиків та виконавчих пристроїв з універсальною системою командування та управління (C2). Завдяки своїй відкритій та модульній архітектурі вона повністю сумісна з наявними системами протиповітряної оборони", – пояснюють у компанії.
 
Захист розділений на своєрідні яруси. Для "ближнього бою" проти безпілотників використовують ракети LMM та зенітні гармати. До речі, ці ракети вже успішно працюють на фронті в Україні. Середню дистанцію прикриває система SAMP-T NG – вона бачить цілі на відстані до 150 кілометрів.
 
Поки що система не використовує дрони-перехоплювачі. Проте конструктори залишили можливість для майбутнього апгрейду, адже SkyDefender готовий до модернізації в міру появи нових викликів на полі бою.
 

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється