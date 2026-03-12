Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сибіга зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Чилі

12 березня 2026, 15:33
Сибіга зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Чилі
Фото: МЗС України
Міністри домовилися розвивати політичний діалог, готувати подальші контакти та візити на всіх рівнях.
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Чилі Франсіско Пересом Маккенною.
 
Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві.
 
"Я радий, що ми встановили відмінні робочі та особисті відносини з моїм новим чилійським колегою", – зазначив Сибіга.
 
Він підкреслив, що Україна покладає великі надії на розвиток партнерства з Чилі, заснованого на взаємній повазі, спільних цінностях та інтересах.
 
"Ми зацікавлені у розвитку торгівлі, співпраці у сфері безпеки та антарктичних досліджень. Я також поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та необхідність повернення українських дітей, примусово депортованих росією", – додав міністр.
 
Сторони домовилися розвивати політичний діалог, готувати подальші контакти та візити на всіх рівнях, а також посилювати співпрацю між двома міністерствами.

 

МЗС Українивійна в Україні

Останні матеріали

Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється