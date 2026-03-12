Сибіга зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Чилі
12 березня 2026, 15:33
Фото: МЗС України
Міністри домовилися розвивати політичний діалог, готувати подальші контакти та візити на всіх рівнях.
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Чилі Франсіско Пересом Маккенною.
Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві.
"Я радий, що ми встановили відмінні робочі та особисті відносини з моїм новим чилійським колегою", – зазначив Сибіга.
Він підкреслив, що Україна покладає великі надії на розвиток партнерства з Чилі, заснованого на взаємній повазі, спільних цінностях та інтересах.
"Ми зацікавлені у розвитку торгівлі, співпраці у сфері безпеки та антарктичних досліджень. Я також поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та необхідність повернення українських дітей, примусово депортованих росією", – додав міністр.
Сторони домовилися розвивати політичний діалог, готувати подальші контакти та візити на всіх рівнях, а також посилювати співпрацю між двома міністерствами.