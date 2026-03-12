Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран нібито готовий пропускати індійські танкери через Ормузьку протоку – Reuters

12 березня 2026, 14:36
Фото: reuters
Від початку війни Ізраїлю та США проти Ірану Тегеран атакував щонайменше 16 суден в Ормузькій протоці.

Індійське джерело зазначило, що Іран нібито дозволить танкерам під прапором Індії проходити через Ормузьку протоку, по якій перевозять близько 40% сирої нафти в Індію. Водночас інше джерело, пов’язане з Іраном, але яке знаходиться за межами країни, спростувало інформацію про будь-яку таку домовленість.

Про це інформує Reuters. 

Зазначається, що таїландське судно, яке прямувало до порту Кандла на заході Індії, зазнало атаки в Ормузькій протоці в середу, 11 березня, що викликало різку реакцію з боку Нью-Делі. Міністерство закордонних справ Індії засудило використання комерційних суден як цілей у конфлікті, що триває в Західній Азії.

Як пише видання, від початку війни Ізраїлю та США проти Ірану наприкінці лютого Тегеран атакував щонайменше 16 суден в Ормузькій протоці. Іран попередив, що ціни на нафту можуть піднятися до 200 доларів за барель, майже вдвічі перевищивши нинішній рівень. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар цього тижня провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Сейєдом Аббасом Арагчі, під час якої обговорювали безпеку морського руху через протоку.

Зокрема, через майже повне закриття цього маршруту Індія, третій за обсягом споживач нафти у світі, змушена терміново шукати інші варіанти постачання, зокрема збільшувати закупівлі в росії.

