Індія знову купує російську нафту на тлі війни на Близькому Сході – Bloomberg

05 березня 2026, 19:18
Індія знову купує російську нафту на тлі війни на Близькому Сході – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Як припускає видання, це може свідчити про те, що Нью-Делі знову готовий активніше приймати російську сиру нафту на тлі ескалації на Близькому Сході.

Кілька танкерів із російською нафтою, які спочатку прямували до країн Східної Азії, змінили маршрут і взяли курс на Індію. Це сталося на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними відстеження суден, щонайменше два танкери з російською нафтою, які спочатку вказували пунктом призначення Східну Азію, змінили курс на Індію.

Як припускає видання, це може свідчити про те, що Нью-Делі знову готовий активніше приймати російську сиру нафту на тлі ескалації на Близькому Сході.

Очікується, що цього тижня в індійських портах розвантажаться два танкери з приблизно 1,4 млн барелів нафти марки Urals, свідчать дані аналітичних компаній Kpler та Vortexa.

Зокрема, танкер класу Suezmax Odune у середу прибув до порту Парадіп на східному узбережжі Індії з вантажем 730 тисяч барелів нафти. Інший танкер класу Aframax Matari має прибути до порту Вадінар на заході країни.

Крім того, ще одне судно Indri, яке раніше сигналізувало про курс на Сінгапур, різко змінило маршрут у Аравійському морі та взяло курс на Індію.

Зазначається, що всі три танкери - Odune, Matari та Indri - торік потрапили під санкції Великої Британії та Європейського Союзу.

Компанії-менеджери суден з Азербайджану та їхні власники з Гонконгу поки не коментували зміну маршрутів.

