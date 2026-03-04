ВМС Індії закуплять російські ракети на $238 млн

Ракети (ймовірно, модифікації 9М317МЕ) призначені для боєкомплекту чотирьох останніх індійських фрегатів проекту 11356.

У вівторок, 3 березня Міністерство оборони Індії підписало контракт з АТ "Рособоронекспорт" на закупівлю для ВМС Індії зенітних керованих ракет вертикального пуску для корабельного ЗРК "Штиль-1".

Про це повідомляє United News of India.

Вартість контракту становить 2182 крорів рупій (238 млн доларів). Ракети (ймовірно, модифікації 9М317МЕ) призначені для боєкомплекту чотирьох останніх індійських фрегатів проекту 11356, які і оснащені ЗРК "Штиль-1" з вертикальним пуском.

Йдеться про два побудованих на заводі "Янтар" в Калінінграді і зданих індійському флоту в 2024-2025 роки фрегатів F 70 Tushil і F 71 Tamal, а також двох фрегатів Triput і Tavasya, що будуються на верфі Goa Shipyard.

"Штиль-1" – це багатоканальний зенітний ракетний комплекс корабельного базування з вертикальним стартом.