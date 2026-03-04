Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Винищувач Кувейту помилково збив три американські F-15 – WSJ

04 березня 2026, 14:17
Винищувач Кувейту помилково збив три американські F-15 – WSJ
джерело wikipedia
За даними джерел WSJ, кувейтський пілот винищувача F/A-18 помилково ідентифікував союзників як цілі та випустив по них три ракети.

Реактивний винищувач Кувейту помилково збив три американські літаки F-15 під час військової операції "Епічна лють".

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел WSJ, кувейтський пілот винищувача F/A-18 помилково ідентифікував союзників як цілі та випустив по них три ракети.

"Пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися", - розповів один зі співрозмовників видання.

Як повідомив інший співрозмовник WSJ, незадовго до цього іранські безпілотники порушили повітряний простір Кувейту. Один із дронів атакував тактичний центр у торговому порту, внаслідок чого загинули 6 американських військовослужбовців.

Саме через це кувейтські офіційні особи перебували у стані максимальної бойової готовності. Коли радари зафіксували наближення літаків, по них одразу відкрили вогонь.

Представник Центрального командування США відмовився від коментарів.

Наразі триває розслідування інциденту і офіційна причина катастрофи може змінитися.

 2 березня стало відомо, що США втратили одразу кілька бойових літаків у небі над Кувейтом.

СШАКувейтf-15

Останні матеріали

Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється