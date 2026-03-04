Винищувач Кувейту помилково збив три американські F-15 – WSJ
Реактивний винищувач Кувейту помилково збив три американські літаки F-15 під час військової операції "Епічна лють".
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними джерел WSJ, кувейтський пілот винищувача F/A-18 помилково ідентифікував союзників як цілі та випустив по них три ракети.
"Пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися", - розповів один зі співрозмовників видання.
Як повідомив інший співрозмовник WSJ, незадовго до цього іранські безпілотники порушили повітряний простір Кувейту. Один із дронів атакував тактичний центр у торговому порту, внаслідок чого загинули 6 американських військовослужбовців.
Саме через це кувейтські офіційні особи перебували у стані максимальної бойової готовності. Коли радари зафіксували наближення літаків, по них одразу відкрили вогонь.
Представник Центрального командування США відмовився від коментарів.
Наразі триває розслідування інциденту і офіційна причина катастрофи може змінитися.
2 березня стало відомо, що США втратили одразу кілька бойових літаків у небі над Кувейтом.