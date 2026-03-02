У Кувейті розбився американський винищувач F-15 (оновлено)

У Мережі з’явилося відео падіння американського F-15 у Кувейті.

В Кувейті розбився винищувач F-15 Eagle Військово-Повітряних Сил США.

Про це повідомив Clash Report.

Пілот безпечно катапультувався перед зіткненням літака з землею. Влада розпочала розслідування, щоб з’ясувати причину аварії на тлі зростання регіональної напруженості.

Відеозаписи, що поширювалися у Мережі, показали, як пілот катапультувався за миті до падіння літака, що дозволило йому уникнути серйозних травм або смертельних наслідків. На місце аварії були швидко направлені групи екстреного реагування, щоб убезпечити територію та допомогти пілоту.

Хоча офіційні заяви щодо стану пілота залишаються обмеженими, попередні дані свідчать про те, що пілот вижив після інциденту.

F-15 Strike Eagle — це високотехнологічний винищувач, який використовується для завоювання переваги в повітрі та ударних місій, що робить будь-яку катастрофу за участю літака значною подією для американських ВПС.

Оновлено

Офіційний представник Міністерства оборони заявив, що вранці 2 березня розбилося кілька американських військових літаків, проте всім членам екіпажу вдалося вижити.

Він пояснив, що відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції, евакуювали екіпажі та доставили їх до лікарні для перевірки стану здоров'я та надання необхідної медичної допомоги. За його словами, їхній стан стабільний.

Також представник Міноборони зазначив, що щодо обставин інциденту відбулася безпосередня координація з дружніми американськими силами й були вжиті спільні технічні заходи.

Компетентні органи продовжують розслідування для з’ясування причин події.

Раніше в мережі з’явилося відео винищувача, який розбився поблизу авіабази США "Алі Аль-Салем" у Кувейті.