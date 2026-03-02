Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британську авіабазу на Кіпрі атакував безпілотник

02 березня 2026, 08:07
Фото: wikipedia.org
ЗМІ вказують, що наслідки таки є.

Британська військова база на Кіпрі "Акротірі", яка є найбільшою базою ВПС Великої Британії за межами країни, потрапила під удар безпілотника пізно ввечері 1 березня. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Це сталося на тлі того, як Іран атакував низку військових об'єктів у країнах Перської затоки у відповідь на обстріли з боку США та Ізраїлю.

За інформацією Sky News, дрон був "невеликий".

"Наші сили в регіоні перебувають у стані найвищої готовності, і база вжила заходів для захисту наших людей", — цитує видання представника Міноборони країни. Там не уточнили наслідки атаки і хто запустив безпілотник.

Як повідомляли низка ЗМІ, авіабаза зазнала незначних пошкоджень.

