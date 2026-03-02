Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран відмовився від переговорів зі США

02 березня 2026, 08:31
Іран відмовився від переговорів зі США
з вільних джерел
Дональд Трамп у коментарі The Atlantic заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори.

Представник ліквідованого аятоли Алі Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.

Про це він написаву соцмережі Х у понеділок, 2 березня.

"Ми не будемо вести переговори зі Сполученими Штатами", — написав він.

Ларіджані стверджує, що "Трамп занурив регіон у хаос своїми мареннями і тепер побоюється нових втрат серед американських військових". Він також заявляє, що президент США "пожертвував американськими солдатами заради амбіцій Ізраїлю до влади".

Ларіджані залишається однією з найвпливовіших фігур країни після ліквідації керівництва та високопоставлених чиновників внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану. Він також відповідав за переговори з основних питань національної безпеки, в тому числі щодо ядерної програми Ірану.

1 березня президент Дональд Трамп у коментарі The Atlantic заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки.

Він також зауважив, що деяких іранців, які брали участь у переговорах в останні тижні щодо ядерної програми, вже немає серед живих, адже, за оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль)та Епічна лють (США) 28 лютого.

СШАвійнаІранДональд Трамппереговори

Останні матеріали

Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється