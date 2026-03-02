Іран відмовився від переговорів зі США

Дональд Трамп у коментарі The Atlantic заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори.

Представник ліквідованого аятоли Алі Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.

Про це він написаву соцмережі Х у понеділок, 2 березня.

"Ми не будемо вести переговори зі Сполученими Штатами", — написав він.

Ларіджані стверджує, що "Трамп занурив регіон у хаос своїми мареннями і тепер побоюється нових втрат серед американських військових". Він також заявляє, що президент США "пожертвував американськими солдатами заради амбіцій Ізраїлю до влади".

Ларіджані залишається однією з найвпливовіших фігур країни після ліквідації керівництва та високопоставлених чиновників внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану. Він також відповідав за переговори з основних питань національної безпеки, в тому числі щодо ядерної програми Ірану.

1 березня президент Дональд Трамп у коментарі The Atlantic заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки.

Він також зауважив, що деяких іранців, які брали участь у переговорах в останні тижні щодо ядерної програми, вже немає серед живих, адже, за оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль)та Епічна лють (США) 28 лютого.