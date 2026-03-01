Іран запропонував відновити переговори зі США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що нове керівництво Ірану запропонувало Сполученим Штатам відновити переговори, і він погодився на це.

Трамп не вказав, коли саме можуть відбутися нові перемовини.

"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити. Їм треба було зробити це раніше. Вони могли укласти угоду. Вони занадто довго чекали", — заявив Трамп.

При цьому, за його словами, більшість іранських посадовців, з якими США раніше домовлялися про вирішення конфлікту, загинули від спільних ударів США та Ізраїлю ракетами та безпілотниками. Видання згадує, як в перший день нападу на Іран Трамп закликав народ Ірану повстати проти нинішнього режиму. На запитання журналіста чи буде США підтримувати можливе повстання іранців Трамп сказав, що не може відповісти.

"Зараз настав час захопити контроль над своєю долею і розкрити квітуче і славне майбутнє, яке знаходиться в межах вашої досяжності", — говорив американський президент у відео.

Трамп додав, що він задоволений реакцією іранців на напад США та Ізраїлю. Він зазначив, що "люди там кричать на вулицях від щастя".