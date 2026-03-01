Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина готується до атак іранських "сплячих осередків" після ліквідації Хаменеї

01 березня 2026, 20:55
Німеччина готується до атак іранських
Фото: з вільного доступу
"Сплячі осередки" можуть здійснювати акти помсти на території Німеччини.
Після початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану в Німеччині зросли побоювання щодо безпеки єврейської громади та ізраїльських установ.
 
Про це заявив уповноважений уряду з питань антисемітизму Фелікс Кляйн у коментарі газеті Süddeutsche Zeitung.
 
Він попередив про підвищену загрозу терактів і наголосив, що Іран може активізувати свої мережі в Європі для атак.
 
Голова парламентського комітету з контролю за спецслужбами Марк Генріхманн зазначив, що не відкидає дії так званих "сплячих осередків", які можуть здійснювати акти помсти на території Німеччини. Водночас правоохоронці зазначають, що завдяки посиленим заходам безпеки підстав для паніки немає, а за ситуацією спостерігають.
 
Про загрозу терактів у Європі на тлі війни в Ірані попереджав і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

 

