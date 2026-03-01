Німеччина готується до атак іранських "сплячих осередків" після ліквідації Хаменеї

"Сплячі осередки" можуть здійснювати акти помсти на території Німеччини.

Після початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану в Німеччині зросли побоювання щодо безпеки єврейської громади та ізраїльських установ.

Про це заявив уповноважений уряду з питань антисемітизму Фелікс Кляйн у коментарі газеті Süddeutsche Zeitung.

Він попередив про підвищену загрозу терактів і наголосив, що Іран може активізувати свої мережі в Європі для атак.