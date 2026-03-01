США не проводитимуть наземну операцію в Ірані
01 березня 2026, 18:16
Фото: UNSPLASH
Вашингтон робить ставку на тривалу повітряну та авіаційну кампанії.
Президент США Дональд Трамп не має плану щодо сухопутної операції в Ірані.
Про це заявив сенатор-республіканець Том Коттон, повідомляє CBS News.
"У президента немає плану зі створення будь-яких великомасштабних наземних сил усередині Ірану... президент ясно дав зрозуміти, що нам слід очікувати тривалої повітряної та морської кампанії", - сказав Коттон.
Сенатор пояснив, що кампанії спрямовані не тільки на подальше стримування ядерних амбіцій Ірану, але що більш важливо - на знищення величезного ракетного арсеналу країни.
"В Ірану ракет набагато більше, ніж у США та Ізраїлю разом узятих, а також пускових установок і виробничих потужностей з випуску ракет", - резюмував він.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп звернувся до іранців із закликом скористатися масштабними атаками США, щоб повалити клерикальний режим країни.