Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своєму традиційному тижневому огляді російсько-української війни аналізує три питання: спроби Сил оборони України відвоювати низку територій на південному фронті, результативність удару українських ракет "Фламінго" по російських цілях, а також реакцію Європи на бомбардування Ірану за рішенням Трампа та те, яке це має значення для України.

Я відчуваю себе трохи винним за те, що за останні кілька днів засипав усіх великою кількістю дописів. З огляду на те, що з п'ятниці було опубліковано два матеріали та випущено два подкасти Substack Live, я навіть замислювався, чи справді люди хочуть ще один тижневик. Втім зрештою я не міг не підготувати його. Отже, як завжди, основна увага в цьому оновленні буде приділена російсько-українській війні.

До речі, у понеділок буде оновлено інформацію про бомбардування Ірану для тих, хто цього бажає. Ми маємо стратегію "обезголовлення", яку реалізують військово-повітряні сили і яка, схоже, спрямована на безжальне знищення нинішнього керівництва Ірану. Проте питання полягає в тому, що станеться після цього? Військово-повітряні сили дуже ефективні у знищенні цілей, але не настільки ефективні у встановленні нових режимів.

Ось посилання на чотири матеріали, які щойно вийшли, щоб усе було зібрано в одному місці.

По-перше, вступна стаття про бомбардування США та Ізраїлю, заснована на тому, що ми знаємо, і на тому, на що нам слід звернути увагу.

По-друге, Тімоті Снайдер і я записали подкаст Substack Live, де розглянули де розглянули політичні та особисті мотиви, які, здається, рухають Трампом, і те, що це говорить про стан демократії в США.

По-третє, я записав Substack Live з генералом Девідом Дептулою (у відставці), одним із найважливіших практиків і мислителів у галузі повітряної сили за останні 50 років, і обговорив питання, пов'язані з повітряною силою та зміною режиму, а також згадав про повітряну війну в Україні та росії і навіть про майбутнє формування ВПС США.

По-четверте, це трохи непередбачувана стаття, опублікована в п'ятницю, про те, чого я навчився за останні чотири роки. Не найпозитивніша стаття, але в ній є один великий промінь надії.

Україна відвойовує території та Starlink

У тижневику минулих вихідних я згадував про заяву президента Зеленського про те, що Україна нещодавно відвоювала у російської армії до 300 квадратних кілометрів території. Як було зазначено в тому матеріалі, малоймовірно, що Україна насправді відбила таку значну ділянку, і більш імовірним є те, що вона стабілізувала контроль над спірною територією, куди проникли російські солдати, але яку самі росіяни не контролювали. Інакше кажучи, Україна встановила міцніший контроль над спірними частинами "сірої зони" або "кілл-зони", як її називають українці останнім часом.

Протягом цього тижня оприлюднили більше деталей про те, що сталося і чому, і обидва аспекти варті уваги. Інститут вивчення війни (ISW), за яким варто стежити, оцінив, що в лютому Україна звільнила загалом 165 квадратних кілометрів. Ось як вони описали це у своїй оцінці від 24 лютого:

ISW має дані, які дозволяють стверджувати, що українські війська звільнили приблизно 200 квадратних кілометрів у районі Новопавлівки, Олександрівки та Гуляйполя, втративши 35 квадратних кілометрів в інших районах цих трьох напрямків протягом того ж періоду, що дало чистий приріст у 165 квадратних кілометрів у лютому.

Це звучить набагато переконливіше, ніж деякі офіційні заяви України. Наприклад, генерал Сирський стверджував, що українці звільнили до 400 квадратних кілометрів території.

Здатність відвоювати територію в цій відносно статичній зоні бойових дій із великими втратами є досягненням, і те, що це вдалося зробити за відносно короткий проміжок часу, заслуговує на обговорення. Як зазначено в статті, опублікованій наприкінці грудня, Україна розробляє нові тактики та системи для дій у сірій зоні. Вони базуються на використанні дуже малої кількості високомотивованих і добре навчених бійців, підкріплених детальною розвідкою, а також на здатності українців або придушувати операції російських БПЛА, або розуміти, коли їхня активність буде мінімальною (і як довго). Ось та стаття з уривком про те, наскільки важливим є зв'язок для координації дій малих груп бійців.

Це неймовірно точна робота. Якщо помилитися з часовим вікном, воно вийде коротшим, ніж ви думаєте, і бійці опиняться у великій небезпеці. А щоб зберегти точність, потрібно постійно підтримувати надійний зв'язок із ними, щоб безперервно надавати інформацію про те, з чим вони стикаються і з чим незабаром зіткнуться. Вам потрібна система, яка б збирала інформацію з поля бою, аналізувала її і якомога швидше передавала бійцям на землі. А військові повинні розуміти, що їм кажуть, і діяти відповідно.

Цей акцент на вирішальному значенні ефективного зв'язку, здається, вплинув на останні події на полі бою, зокрема на втрату росіянами доступу до нього з кінця січня. Дивовижно, що цей згубний для росіян крок, схоже, був зроблений Ілоном Маском, який (наразі) відключив росіянам доступ до Starlink у певних районах бойових дій.

Основну причину цього відключення викладено в цікавій статті, написаній Саймоном Шустером у The Atlantic. У матеріалі, опублікованому в п'ятницю, Шустер пише, що саме повідомлення про те, що росіяни використовували дрони, керовані через Starlink, у спробі вбивства Зеленського в урядовому кварталі Києва, змусило Маска вжити таких заходів. Ось як починається ця стаття (і посилання на повний текст).

Одного морозного дня наприкінці минулого місяця російський ударний дрон прорвався крізь системи протиповітряної оборони України і залетів до урядового району Києва, прямуючи в бік офісу президента Володимира Зеленського. Дрон летів так низько, що чиновники в будівлі Кабінету міністрів могли бачити, як він пролітає під ними з вікон сьомого поверху. "Багато людей побачили його і почали бігати, запитуючи: "Що це, в біса, було?" – згадує один із урядовців.

Хоча ні Маск, ні Starlink не підтвердили цю історію, якщо правда, що росіяни втратили доступ до Starlink наприкінці січня, як стверджується в статті, то це дало б принаймні часткове пояснення того, що змогли зробити українці. Якщо російські підрозділи, що висунулися вперед, втратили зв'язок, вони були б надзвичайно вразливими, діючи наосліп у спірних районах, тоді як українці все ще могли б спілкуватися зі своїми силами, надаючи їм розвіддані, яким росіяни не могли протидіяти.

Зараз нам потрібно бути обережними і не реагувати на це надто бурхливо. Маск поводився досить мінливо (м'яко кажучи) щодо України. Він регулярно контактував із путіним, а в 2022 році саботував велику українську атаку на Севастополь, відключивши Україну від Starlink. Більше того, надання росіянам доступу до Starlink протягом останніх чотирьох років, імовірно, було серйозним порушенням санкцій ЄС і США. росіяни, здається, не тільки контрабандою ввозять термінали Starlink до росії, а й оснащують свої дрони системою наведення через Starlink, чого Starlink не мав допустити з самого початку. Варто зазначити, що через побоювання санкцій Starlink, наприклад, ніколи не був увімкнений над Кримом.

Тож такі обмеження мали бути введені з самого початку і, здається, Маск відключив Starlink лише тоді, коли росіяни стали надто зухвалими. Втім незалежно від причини, те, що це нарешті сталося, є позитивним моментом. Якщо це збережеться (а з Маском це завжди під питанням), це має ще більше ускладнити скоординовані дії росіян поблизу фронту. Коли українці втратили доступ до Starlink після вторгнення в Курську область у 2024 році, це спричинило їм значні проблеми і допомогло росіянам відвоювати там територію.

Тож поки це триває, це добре. Однак це також показує, наскільки обидві сторони залежать від такої технології. З розмов я знаю, що українці наполегливо працюють над створенням резервної системи на випадок, якщо їм знову заблокують доступ до Starlink. Це нелегке завдання, і те, що вони придумали, є набагато менш ефективним. Такий розвиток подій підкреслює: якщо військо хоче мати справжню незалежність у діях, воно не може довіряти свій зв'язок зовнішнім силам. Україна це зрозуміла, росія це розуміє, і, сподіваюся, європейські держави також це усвідомлять найближчим часом.

Оцінка результативності удару "Фламінго"

Минулого вікенду українці здійснили один із найпомітніших далекобійних ударів. Використовуючи FP-5 "Фламінго" та інші системи, вони атакували стратегічно важливий російський завод з виробництва компонентів балістичних і крилатих ракет у Воткінську. Лише за останні кілька днів з'явилися повідомлення про фактичні збитки з більш детальною інформацією про рейд, і кілька речей привернули увагу.

Опубліковано фотографію збитків, завданих українцями у Воткінську.

По-перше, українці стверджували, що всі ракети FP-5, використані під час атаки, досягли цілі. Ось як це сформулював Зеленський.

"Я не буду говорити, скільки ракет "Фламінго" було використано цього разу. Хочу лише сказати, що деякі з них були перехоплені російською ППО, деякі – ні, і були прямі влучання. Але найголовніше, що всі ракети, які були запущені, досягли мети. Я вважаю, що це ключовий успіх – це свідчить про високу якість і точність".

Якщо це правда, то це було б чудово. Я чув з неофіційних джерел, що росіяни перехоплюють відносно високий відсоток простіших українських далекобійних систем. Це може пояснити, чому українська кампанія, яка розпочалася дуже багатообіцяюче влітку 2025 року проти російських нафтопереробних заводів, згодом, здається, трохи згасла. Якщо "Фламінго" росіянам значно складніше перехопити, то це розширює можливості стратегічної повітряної кампанії України.

Другим важливим доказом, отриманим після удару, є те, що українці змогли вразити принаймні одну важливу будівлю у Воткінську і серйозно її пошкодити. Цей удар став певним доказом точності "Фламінго". Українські джерела стверджували, що такий удар продемонстрував, що "Фламінго" має точність ураження в межах 10 метрів від запланованої цілі. Це краще, ніж спочатку заявлялося, коли FP-5 був уперше публічно представлений минулого літа і говорилося, що він влучить у межах 14 метрів від запланованої цілі. Хоча 4 метри більшої точності можуть не здаватися великою різницею, це дійсно важливо, коли потрібно влучити в щось на зразок будівлі або дистиляційного резервуара нафтопереробного заводу.

Нарешті з'явилися конкретні оцінки самого збитку. Українці знищили або значно пошкодили один цех, що спеціалізувався на "штампуванні та формуванні металу, виробництві компонентів корпусів ракет та гальванічній обробці деталей, зокрема захисних і функціональних покриттях та підготовці поверхні до остаточного складання".

Ці пошкодження можна вважати серйозними, але не критичними.

Отже, атака виявилася показовою. "Фламінго" дають надію на те, що вони стануть ефективною частиною української далекобійної кампанії – якщо їх можна буде виготовити у великих кількостях. Велике "якщо".

Реакція Європи на бомбардування Ірану Трампом. Чи має це якесь значення для України?

Останній розділ є дискусійним. Дещо було сказано про реакцію європейських держав та ЄС на кампанію бомбардувань Ірану, розпочату Трампом. Дехто стверджує, що європейці надто підтримують ці дії. Моя реакція, якщо це має якесь значення, була такою: європейці, від яких зазвичай очікують підтримки США, насправді трималися на відстані. Я не маю на увазі французів, які відкрито висловлювали скептицизм, а, наприклад, британців і країни Балтії.

Британський уряд, зокрема, приєднався до французів і німців, опублікувавши заяву, в якій чітко висловив дві речі: по-перше, що вони не беруть участі в бомбардуванні, і, по-друге, що вони хочуть повернення до переговорів. Варто зазначити, що в жодній частині заяви не було схвалено операцію США/Ізраїлю. Ось повний текст.

Франція, Німеччина та Велика Британія послідовно закликають іранський режим припинити ядерну програму Ірану, обмежити програму балістичних ракет, утриматися від дестабілізуючої діяльності в регіоні та на наших батьківщинах, а також припинити жахливе насильство та репресії проти власного народу. Ми не брали участі в цих ударах, але перебуваємо в тісному контакті з нашими міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, Ізраїлем та партнерами в регіоні. Ми підтверджуємо нашу прихильність до регіональної стабільності та захисту життя цивільного населення. Ми рішуче засуджуємо іранські напади на країни регіону. Іран повинен утриматися від хаотичних військових ударів. Ми закликаємо до відновлення переговорів і закликаємо іранське керівництво шукати переговорне рішення. Зрештою іранський народ повинен мати можливість самостійно визначати своє майбутнє.

Таку відсутність підтримки дій США поділяли і країни Балтії. Естонська заява щодо атак містила застереження щодо ескалації конфлікту та зберігала дистанцію. ЄС, в особі глави зовнішньополітичного відомства Каї Каллас, естонки за походженням, також відмовився підтримати дії США. Її заява повністю дистанціювала ЄС від дій США, назвавши всі події, що відбуваються в регіоні, "небезпечними".

"Останні події на Близькому Сході є небезпечними. Іранський режим вбив тисячі людей. Його програми з розробки балістичних ракет і ядерної зброї, а також підтримка терористичних угруповань становлять серйозну загрозу для глобальної безпеки. ЄС увів жорсткі санкції проти Ірану і підтримав дипломатичні рішення, зокрема щодо ядерної проблеми. Я розмовляла з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром та іншими міністрами в регіоні. ЄС також тісно співпрацює з арабськими партнерами з метою пошуку дипломатичних шляхів вирішення проблеми. Захист цивільного населення та міжнародне гуманітарне право є пріоритетом. Наша консульська мережа повністю залучена до сприяння виїзду громадян ЄС. Неосновний персонал ЄС виводиться з регіону. Наша військово-морська місія "Аспідес" залишається в стані підвищеної готовності в Червоному морі і готова допомогти утримати морський коридор відкритим".

Тож для мене найважливішим є те, що європейські лідери, які зазвичай прагнуть підтримувати тісні стосунки зі США, насправді роблять усе можливе, щоб не схвалювати дії США і закликають припинити бомбардування та відновити переговори. Я розумію, що ця думка не є загальноприйнятою, але хай буде так. Для України це, принаймні, не є поганим знаком. Якщо Європа починає втрачати необхідність підлабузнюватися до Трампа і навіть (тихо) протистояти його діям – це добре. Побачимо, чи це буде розвиватися далі.

Джерело