путін висловив співчуття родині Хаменеї та заявив про "порушення міжнародного права"

Лідер рф володимир путін засудив вбивство аятоли Алі Хаменеї та назвав аятолу "видатним діячем" після спільної атаки США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Правитель росії у повідомленні президенту Ірану Масуду Пезешкіану передав "глибокі співчуття" рідним Хаменеї, владі та народу Ірану. Він додав, що вважає вбивство верховного лідера унаслідок спільної атаки США та Ізраїлю "цинічним порушенням норм людської моралі та міжнародного права".

"В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам’ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і виведення їх на рівень всеосяжного стратегічного партнерства", — йдеться у повідомленні путіна.