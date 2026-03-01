США мають створити правову основу для ударів по Ірану – Гілі

Британія підтримує мету позбавлення Тегерана ядерної зброї.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив із заявою щодо подій на Близькому Сході. Лондон дистанціювався від безпосередньої участі в ліквідації аятоли Алі Хаменеї, проте підтвердив підтримку стратегічної мети союзників – недопущення появи ядерної зброї у Тегерана.

Про це повідомляє Sky News.

Міністр оборони Джон Гілі уникнув прямого схвалення авіаударів США та Ізраїлю. На запитання про законність ліквідації іранського лідера він відповів дипломатично, але прямо: "США повинні визначити правову основу для вжитих ними дій".

Гілі зазначає, що Іран відповідав дедалі невибірковішими ударами, атакуючи цивільні аеропорти та готелі, а також військові бази.

"Ми посилили оборону Великої Британії в регіоні, ми беремо активну участь в регіональних оборонних операціях", – сказав він Sky News.

Гілі розповів, що британські літаки діють з баз у Катарі та на Кіпрі та перехоплюють атаки безпілотників на бази та союзників.