путін втратив трьох своїх найближчих друзів – Сибіга

Андрій Сибіга заявив про крах впливу путіна після загибелі Хаменеї.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував стрімку зміну геополітичної карти світу на тлі подій в Ірані. За словами очільника МЗС, менш ніж за рік російський диктатор путін втратив трьох своїх ключових союзників – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.

Про це повідомляє у Telegram Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України виділив три ключові аспекти поточної динаміки світових подій:

"Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них. Ця динаміка доводить три речі. По-перше, росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається. По-друге, поки росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає. По-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння путіна одного дня неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча", – розповів Сибіга.