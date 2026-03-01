Смерть Хаменеї є "визначальним моментом в історії Ірану" – Каллас

"Зараз відкритий шлях до іншого Ірану, який формуватиме його народ".

Голова європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї є "визначальним моментом в історії Ірану".

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Що буде далі, невідомо. Але зараз відкритий шлях до іншого Ірану, який його народ матиме більшу свободу формувати. Я контактую з партнерами, зокрема з тими, хто в регіоні відчуває на собі основний тягар військових дій Ірану, щоб знайти практичні кроки для деескалації", – написала вона у соцмережі Х.