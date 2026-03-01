Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Смерть Хаменеї є "визначальним моментом в історії Ірану" – Каллас

01 березня 2026, 17:14
Смерть Хаменеї є
Каллас Естонія
"Зараз відкритий шлях до іншого Ірану, який формуватиме його народ".
Голова європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї є "визначальним моментом в історії Ірану".
 
Про це вона написала у соцмережі Х.
 
"Що буде далі, невідомо. Але зараз відкритий шлях до іншого Ірану, який його народ матиме більшу свободу формувати. Я контактую з партнерами, зокрема з тими, хто в регіоні відчуває на собі основний тягар військових дій Ірану, щоб знайти практичні кроки для деескалації", – написала вона у соцмережі Х.
 
Нагадаємо що Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок спільної атаки США й Ізраїлю на Іран 28 лютого.
 

 

війна в Україніросія окупантиІран

Останні матеріали

Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється