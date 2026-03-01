Смерть Хаменеї є "визначальним моментом в історії Ірану" – Каллас
01 березня 2026, 17:14
Каллас Естонія
"Зараз відкритий шлях до іншого Ірану, який формуватиме його народ".
Голова європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї є "визначальним моментом в історії Ірану".
Про це вона написала у соцмережі Х.
"Що буде далі, невідомо. Але зараз відкритий шлях до іншого Ірану, який його народ матиме більшу свободу формувати. Я контактую з партнерами, зокрема з тими, хто в регіоні відчуває на собі основний тягар військових дій Ірану, щоб знайти практичні кроки для деескалації", – написала вона у соцмережі Х.
Нагадаємо що Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок спільної атаки США й Ізраїлю на Іран 28 лютого.