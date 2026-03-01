Іран заявив про атаку на американський авіаносець Abraham Lincoln. США заперечують
01 березня 2026, 18:57
Фото: Getty Images
Про наслідки атаки КСІР не повідомляє.
Іранська Революційна гвардія (IRGC) заявила в неділю, що вона атакувала авіаносець USS Abraham Lincoln в Перській затоці.
Про це повідомляє Euronews.
"Американський авіаносець Abraham Lincoln був вражений чотирма балістичними ракетами", – йдеться в заяві гвардії, опублікованій місцевими ЗМІ, в якій також міститься попередження, що "суша і море все більше ставатимуть кладовищем терористичних агресорів".
Abraham Lincoln – один з американських авіаносців з ядерним двигуном, який ВМС називають "найбільшим військовим кораблем у світі".
Він входить до десятки атомних авіаносців США, відомих як клас "Німіц". За даними ВМС США, авіаносці класу "Німіц" мають довжину 333 метри і можуть перевозити приблизно 100 000 тонн обладнання, включаючи 65 літаків і кілька ракетних установок.
USS Abraham Lincoln був відправлений до Перської затоки наприкінці січня в складі того, що президент Дональд Трамп назвав "армадою", яка була перекинута в цей регіон "про всяк випадок", коли напруга зросла через жорсткі заходи Ірану проти протестувальників, незадоволених економічною ситуацією в країні.
Американське військове командування заперечило, що Іранська Революційна гвардія (IRGC) вразила авіаносець USS Abraham Lincoln в Перській затоці.
Про це йдеться в Х Центрального командування США. У повідомленні стверджується, що заява IRGC є брехнею.
"Лінкольн" не був уражений. Запущені ракети навіть не наблизилися до нього. "Лінкольн" продовжує запускати літаки на підтримку безжальної кампанії CENTCOM з захисту американського народу шляхом усунення загроз з боку іранського режиму", – йдеться у повідомленні.