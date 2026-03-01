США застосували клони “Шахедів” проти Ірану

США застосували безпілотники-камікадзе LUCAS, створені на базі іранського Shahed-136, проти Ірану.

Безпілотники LUCAS були розроблені як дешева ударна зброя, альтернатива дорогим ракетам. Їх вартість складає всього 35 тисяч доларів. За інформацією видання The War Zone, конструкція LUCAS включає функції, що дозволяють "автономну координацію, що робить їх придатними для ройової тактики та мережецентричних ударів". Зокрема, деякі дрони оснащені терміналами Starlink для віддаленого керуванння – такі ж донедавна застосовувала російська армія для ударів по Україні.

Співрозмовники The War Zone в оборонній сфері США зазначали, що конструкція безпілотника LUCAS безпосередньо базована на Shahed-136.

"Американські військові отримали іранський шахед, – розповів один з них. – Ми перевірили його та провели зворотний інжиніринг. Ми співпрацюємо з низкою американських компаній у сфері інновацій. Безпілотник LUCAS є результатом цих зусиль. Він майже повністю відповідає дизайну Шахеда".