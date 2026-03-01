Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США застосували клони “Шахедів” проти Ірану

01 березня 2026, 19:19
США застосували клони “Шахедів” проти Ірану
Фото: https://x.com/CENTCOM
Конструкція американського безпілотника LUCAS безпосередньо базована на Shahed-136.
США застосували безпілотники-камікадзе LUCAS, створені на базі іранського Shahed-136, проти Ірану.
 
Про це повідомило у соцмережі X Центральне командування США, що відповідає за підготовку та ведення військових операцій США та підтримку військових контактів з військовими Близького Сходу та Центральної Азії.
 
Безпілотники LUCAS були розроблені як дешева ударна зброя, альтернатива дорогим ракетам. Їх вартість складає всього 35 тисяч доларів. За інформацією видання The War Zone, конструкція LUCAS включає функції, що дозволяють "автономну координацію, що робить їх придатними для ройової тактики та мережецентричних ударів". Зокрема, деякі дрони оснащені терміналами Starlink для віддаленого керуванння – такі ж донедавна застосовувала російська армія для ударів по Україні. 
 
Співрозмовники The War Zone в оборонній сфері США зазначали, що конструкція безпілотника LUCAS безпосередньо базована на Shahed-136.
 
"Американські військові отримали іранський шахед, – розповів один з них. – Ми перевірили його та провели зворотний інжиніринг. Ми співпрацюємо з низкою американських компаній у сфері інновацій. Безпілотник LUCAS є результатом цих зусиль. Він майже повністю відповідає дизайну Шахеда".

 

СШАІраншахеди

Останні матеріали

Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється