Німеччина хоче імпортувати "зелений газ" з України

01 березня 2026, 16:57
Німеччина хоче імпортувати
Фото: з вільного доступу
Таке рішення ухвалили у межах реформи закону про опалення.
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе пропонує імпортувати біометан з України для опалення.
 
Про це пише Spiegel.
 
Уряд Німеччини хоче збільшити використання біогазу. Таке рішення ухвалили у межах реформи закону про опалення.
 
Для власників будинків під час заміни опалення планується суттєве полегшення вимог: буде скасовано чинне правило, згідно з яким щонайменше 65% енергії для опалення має надходити з відновлювальних джерел. Щоб виконати плановану квоту "зеленого газу", системи опалення повинні використовувати більше біометану та синтетичного палива, зазначила міністерка. Вона пропонує імпортувати "зелений" газ з України.
 
За словами Райхе, Україна пропонує біогаз у великих кількостях. Нині є певні регуляторні труднощі з боку України та ЄС.
 
"Але коли ці проблеми будуть розв’язані, ми можемо розраховувати на значний імпорт біометану", — заявила вона.
 
Зазначимо, "зелений газ" — це екологічно чисте відновлюване паливо. Біометан (біогаз, збагачений до рівня природного газу) виробляється з відходів сільського господарства, харчової промисловості осаду стічних вод та органічної фракції побутових відходів. Біометан називають повним аналогом природного газу.

 

