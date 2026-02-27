Ультраправі в Німеччині могли допомагати росії виявляти слабкі місця НАТО — Politico

Депутати хотіли дізнатись інформацію про навчання НАТО разом з українцями.

У Берліні зʼявились безпекові побоювання після того як ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) надіслала до уряду запити щодо інформації, яка стосується вразливості оборони НАТО. Ці дані могли бути корисними для кремлю

Про це пише Politico.

AfD зацікавилася минулорічними навчаннями "Їжак 2025". Це великі навчання НАТО в Естонії, в яких українські фахівці з безпілотників використовували тактику, вивчену на полі бою, для "знищення" підрозділів НАТО у військових іграх. Рюдігер Лукассен, речник AfD з питань оборони, 19 лютого попросив уряд проінформувати парламентський комітет з питань оборони про уроки, отримані під час навчань. Його політсила часто займає позиції, вигідні Кремлю.

"Які прогалини в можливостях були виявлені, зокрема в сферах протидії безпілотникам, радіоелектронної боротьби, командних можливостей та захисту мобільних сил?", — запитав Лукассен у листі.

Флоріан Дорн, депутат комітету з питань оборони від правлячого блоку ХДС, стверджує, що деякі пропозиції та питання AfD дедалі частіше викликають питання про те, "якій меті вони насправді служать і чиї інтереси переслідують". За його словами, якщо така інформація потрапляє в чужі руки, це "ставить під загрозу нашу безпеку та обороноздатність". Томас Ерндль, речник Християнських демократів з питань оборонної політики, також попередив про "небезпеку того, що інформація, що стосується безпеки, може потрапити не в ті руки".