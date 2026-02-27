Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ультраправі в Німеччині могли допомагати росії виявляти слабкі місця НАТО — Politico

27 лютого 2026, 18:09
Ультраправі в Німеччині могли допомагати росії виявляти слабкі місця НАТО — Politico
Депутати хотіли дізнатись інформацію про навчання НАТО разом з українцями.

У Берліні зʼявились безпекові побоювання після того як ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) надіслала до уряду запити щодо інформації, яка стосується вразливості оборони НАТО. Ці дані могли бути корисними для кремлю

Про це пише Politico.

AfD зацікавилася минулорічними навчаннями "Їжак 2025". Це великі навчання НАТО в Естонії, в яких українські фахівці з безпілотників використовували тактику, вивчену на полі бою, для "знищення" підрозділів НАТО у військових іграх. Рюдігер Лукассен, речник AfD з питань оборони, 19 лютого попросив уряд проінформувати парламентський комітет з питань оборони про уроки, отримані під час навчань. Його політсила часто займає позиції, вигідні Кремлю.

"Які прогалини в можливостях були виявлені, зокрема в сферах протидії безпілотникам, радіоелектронної боротьби, командних можливостей та захисту мобільних сил?", — запитав Лукассен у листі.

Флоріан Дорн, депутат комітету з питань оборони від правлячого блоку ХДС, стверджує, що деякі пропозиції та питання AfD дедалі частіше викликають питання про те, "якій меті вони насправді служать і чиї інтереси переслідують". За його словами, якщо така інформація потрапляє в чужі руки, це "ставить під загрозу нашу безпеку та обороноздатність". Томас Ерндль, речник Християнських демократів з питань оборонної політики, також попередив про "небезпеку того, що інформація, що стосується безпеки, може потрапити не в ті руки".

НімеччинавійнаНАТОросія окупанти

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється