Італія прагне завершити тарифну суперечку з США через вільну торгівлю

Прем’єр-міністерка Італії висловила бажання створити зону вільної торгівлі між ЄС і США, щоб покласти край трансатлантичній тарифній суперечці.

Про це Джорджа Мелоні заявила в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Мелоні, тарифи між Європою та США є помилкою, і країни повинні рухатися до зони вільної торгівлі. Вона наголосила, що Італія відіграла важливу роль у укладенні торговельної угоди між ЄС та США минулого літа, але рішення Верховного суду США щодо скасування частини повноважень президента Дональда Трампа по введенню тарифів зруйнувало попередні домовленості.

Прем’єрка зазначила, що після скасування взаємних тарифів Трамп ввів глобальний 10-відсотковий збір, що створило плутанину серед торговельних партнерів. Мелоні підкреслила, що Італія прагне знайти «стале й розумне» рішення, яке дозволило б уникнути подальшого загострення суперечки.

Вона додала, що для успіху в переговорах потрібні спільні зусилля обох сторін і закликала використати ситуацію як шанс для створення справжньої зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і США.

За її словами, США залишаються другим за величиною експортним ринком для Італії, тому розв’язання тарифного конфлікту є пріоритетом для римського уряду.