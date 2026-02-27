Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Італія прагне завершити тарифну суперечку з США через вільну торгівлю

27 лютого 2026, 18:35
Італія прагне завершити тарифну суперечку з США через вільну торгівлю
За словами Мелоні, тарифи між Європою та США є помилкою.

Прем’єр-міністерка Італії висловила бажання створити зону вільної торгівлі між ЄС і США, щоб покласти край трансатлантичній тарифній суперечці.

Про це Джорджа Мелоні заявила в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Мелоні, тарифи між Європою та США є помилкою, і країни повинні рухатися до зони вільної торгівлі. Вона наголосила, що Італія відіграла важливу роль у укладенні торговельної угоди між ЄС та США минулого літа, але рішення Верховного суду США щодо скасування частини повноважень президента Дональда Трампа по введенню тарифів зруйнувало попередні домовленості.

Прем’єрка зазначила, що після скасування взаємних тарифів Трамп ввів глобальний 10-відсотковий збір, що створило плутанину серед торговельних партнерів. Мелоні підкреслила, що Італія прагне знайти «стале й розумне» рішення, яке дозволило б уникнути подальшого загострення суперечки.

Вона додала, що для успіху в переговорах потрібні спільні зусилля обох сторін і закликала використати ситуацію як шанс для створення справжньої зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і США.

За її словами, США залишаються другим за величиною експортним ринком для Італії, тому розв’язання тарифного конфлікту є пріоритетом для римського уряду.

Джорджія МелоніІталіяСШАмита

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється