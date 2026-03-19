Міністр оборони США звинуватив Байдена у наданні зброї Україні

19 березня 2026, 17:17
Міністр оборони США звинуватив Байдена у наданні зброї Україні
джерело Instagram Pete Hegseth
Глава Пентагону скаржиться, що американські запаси вичерпані.
Глава Пентагону Піт Гегсет на брифінгу 19 березня розкритикував політику попередньої адміністрації Білого дому щодо України.
 
Про це передає CNN. 
 
Гегсет заявив, що Джо Байден "вичерпав запаси" американської зброї, надаючи пріоритет підтримці України, а не збройним силам США.
 
"Ми також досі маємо справу з ситуацією, яку створив Джо Байден, а саме вичерпанням цих запасів і направленням їх не нашим власним збройним силам, а Україні", - сказав міністр.
 
Він додав, що вважає за доцільне витрачати наявні боєприпаси лише у власних інтересах США. 
 

Нагадаємо, раніше Трамп дорікнув попередній адміністрації Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.

